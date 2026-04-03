Tiger Woods: Nach seinem Unfall hat er «den Präsidenten» angerufen

Hat Golfstar Tiger Woods (50) direkt nach seinem Unfall mit US–Präsident Donald Trump (79) telefoniert? In einem Bodycam–Video eines Polizisten, das das Promiportal «TMZ» nun veröffentlicht hat, ist Woods kurz nach seinem Unfall in Florida am Smartphone zu sehen: «Vielen Dank. Alles klar. Verstanden. Tschüss», sagt er in das Telefon, als er auf einen Beamten zugeht, der ihn zurück zum Unfallort gerufen hatte. «Ich habe gerade mit dem Präsidenten gesprochen», sagt Woods nach dem Auflegen zu dem Polizisten.
Trump und Woods, die eng miteinander befreundet sind, sind nicht nur durch ihre Liebe zum Golfsport miteinander verbunden. Der Sportprofi ist auch mit der Ex–Schwiegertochter des Präsidenten liiert. Woods' Freundin Vanessa Trump (48) war bis 2018 mit Donald Trump Jr. (48) verheiratet.
Der Unfall von Tiger Woods hatte sich am 27. März ereignet. Sein Wagen hatte sich überschlagen, nachdem er laut Polizei ein anderes Fahrzeug mit Anhänger überholt hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt; Woods selbst soll am Unfallort «lethargisch» gewirkt haben. Er wurde vorübergehend festgenommen.
Tiger Woods zieht sich erst einmal zurück
Beim Atemalkoholtest kam Medienberichten zufolge nichts heraus, einen anschliessenden Urintest im Gefängnis verweigerte er allerdings. Laut Polizeiakten, die dem «People»–Magazin vorliegen, hatten Beamte zudem gerötete Augen bei dem Golfer festgestellt und in seiner linken Hosentasche zwei Pillen gefunden, angeblich ein starkes Schmerzmittel. Noch am selben Tag wurde Woods gegen Kaution freigelassen. Er soll unter anderem wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer angeklagt worden sein. Einem Gericht in Martin County zufolge plädierte Woods auf nicht schuldig.
Er hatte anschliessend verkündet, dass er sich vorerst zurückziehe und sich in Behandlung begeben wolle. Das erklärte er in einem Statement auf der Plattform X. «Ich kenne und verstehe den Ernst der Situation, in der ich mich heute befinde», schrieb Woods. «Ich ziehe mich für eine Zeit zurück, um eine Behandlung zu beginnen und mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren.»