Tiger Woods: Nach seinem Unfall hat er «den Präsidenten» angerufen

Hat Golfstar Tiger Woods (50) direkt nach seinem Unfall mit US–Präsident Donald Trump (79) telefoniert? In einem Bodycam–Video eines Polizisten, das das Promiportal «TMZ» nun veröffentlicht hat, ist Woods kurz nach seinem Unfall in Florida am Smartphone zu sehen: «Vielen Dank. Alles klar. Verstanden. Tschüss», sagt er in das Telefon, als er auf einen Beamten zugeht, der ihn zurück zum Unfallort gerufen hatte. «Ich habe gerade mit dem Präsidenten gesprochen», sagt Woods nach dem Auflegen zu dem Polizisten.