Tiger Woods nach Unfall verhaftet

Tiger Woods ist nach einem Verkehrsunfall im US–Bundesstaat Florida wegen Fahrens unter möglichem Substanzeinfluss, Sachschaden und der Verweigerung einer Urinprobe angeklagt worden. Das gab Martin County Sheriff John Budensiek laut «People» am 27. März auf einer Pressekonferenz bekannt. Der 50–jährige Golfstar verunglückte auf Jupiter Island – in unmittelbarer Nähe seines Wohnorts.
Kurz vor 14 Uhr Ortszeit ging bei der Polizei ein Anruf über einen Überschlagunfall ein, an dem zwei Fahrzeuge auf einer schmalen zweispurigen Strasse beteiligt waren. Laut Budensiek verlangsamte der Fahrer eines Trucks, der einen Anhänger zog, um in eine Einfahrt abzubiegen. Woods' Land Rover soll dabei mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen angesetzt haben. «Als er versuchte, zur Seite zu fahren, überholte der Land Rover ihn in letzter Sekunde, wich aus, um eine Kollision zu verhindern, streifte aber das Heck des Anhängers», sagte Budensiek. «Das Fahrzeug legte sich dann auf die Seite und rollte auf die Fahrertür – an dem Truck vorbei, der dem Crash gerade noch entgangen war.» Woods kletterte nach dem Unfall durch das Fenster seines Fahrzeugs. Beide Fahrer blieben unverletzt.
Am Unfallort wurde den Beamten zufolge schnell klar, dass etwas nicht stimmte: Woods sei «lethargisch» gewesen, zitierte der Sheriff die Einschätzung der Einsatzkräfte. Er wurde festgenommen und in das Martin County Jail gebracht. Dort bestand er einen Atemalkoholtest – null Promille. Eine Urinprobe verweigerte er jedoch. Die Behörden gehen davon aus, dass er möglicherweise durch Medikamente oder eine andere Substanz beeinträchtigt war. Bis mindestens 23 Uhr Ortszeit sollte Woods zunächst in Haft bleiben.
Eine lange Geschichte mit Verkehrsunfällen
Es ist nicht das erste Mal, dass Tiger Woods in einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verwickelt ist. Im Februar 2021 verunglückte er in einem Unfall in Los Angeles County und musste von Feuerwehrleuten aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sein Fahrzeug hatte ein Schild gerammt, war mehrere hundert Fuss von der Mittellinie abgekommen und hatte einen Baum gestreift, bevor es im Buschwerk zum Stehen kam. Woods erlitt schwere orthopädische Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste notoperiert werden. Eine Anklage folgte damals nicht.
Bereits 2017 hatte Woods einen Unfall, der zunächst zur Anklage wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel führte – er bekannte sich schliesslich schuldig wegen rücksichtslosen Fahrens. Noch früher, 2009, ereignete sich ein Crash vor seinem Haus in Florida, der mit einer Geldbusse für unachtsames Fahren endete.