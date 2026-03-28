Tiger Woods nach Unfall verhaftet

Kurz vor 14 Uhr Ortszeit ging bei der Polizei ein Anruf über einen Überschlagunfall ein, an dem zwei Fahrzeuge auf einer schmalen zweispurigen Strasse beteiligt waren. Laut Budensiek verlangsamte der Fahrer eines Trucks, der einen Anhänger zog, um in eine Einfahrt abzubiegen. Woods' Land Rover soll dabei mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen angesetzt haben. «Als er versuchte, zur Seite zu fahren, überholte der Land Rover ihn in letzter Sekunde, wich aus, um eine Kollision zu verhindern, streifte aber das Heck des Anhängers», sagte Budensiek. «Das Fahrzeug legte sich dann auf die Seite und rollte auf die Fahrertür – an dem Truck vorbei, der dem Crash gerade noch entgangen war.» Woods kletterte nach dem Unfall durch das Fenster seines Fahrzeugs. Beide Fahrer blieben unverletzt.