Tijen Onaran verlässt «Die Höhle der Löwen»

Tijen Onaran startete Mitte September ihren eigenen Video–Podcast

Zunächst hatte die «Bild»–Zeitung über das Aus von Onaran berichtet, die dort in einem kurzen Statement ihr Ende bei «Die Höhle der Löwen» mittlerweile bestätigte. Die Sendung sei eine «tolle Unterhaltungsshow», die Deutschland voranbringe, aber: «Mein Fokus liegt allerdings mehr und mehr in der Rolle der Impulsgeberin für Politik und Wirtschaft – deshalb habe ich meinen eigenen Talk gestartet und werde mich 2025 hier stärker einbringen.» Onaran launchte am 17. September ihren Video–Podcast «MUT – Der Deutschland Talk mit Tijen Onaran». In den bislang zwei ausgestrahlten Folgen kamen die Noch–Grünen–Chefin Ricarda Lang (30) und der Psychologe Ahmad Mansour (48) zu Wort.