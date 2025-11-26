TikTok Awards 2025: Die kreativsten Stimmen des Jahres

Aymen & Amo dominieren als Künstler

Den Award für «Artist of the Year» holten sich Aymen & Amo. Das Duo dominierte 2025 die TikTok Feeds. Ihre Tracks wurden von unzähligen Creators in immer neuen Formen gemixt. «Mit ihrer starken Community–Bindung und einer spürbaren Nähe zur Plattform haben Aymen & Amo 2025 den TikTok Sound geprägt wie kaum ein anderer Act», heisst es in der Begründung. Durchgesetzt haben sie sich gegen prominente Konkurrenz, darunter Tokio Hotel und Nina Chuba.