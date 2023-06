TikTok-Trend Deo-Add-on: Kann man Glykolsäure als Deo verwenden?

Was ist Glykolsäure überhaupt?

Glykolsäure wird in der Regel aus Zuckerrohr, Zitrusfrüchten oder Zuckerrüben extrahiert. Sie wird synthetisch hergestellt und oft in der Kosmetik- und Hautpflegeindustrie verwendet. Dort wird sie aufgrund ihrer exfolierenden Eigenschaften eingesetzt. Das heisst, Glykolsäure hat die Fähigkeit, die Verbindung zwischen den Hautzellen zu lösen, was zu einer sanften Ablösung abgestorbener Hautzellen führt. Nach der Anwendung soll die Haut glatter und strahlender sein. Auch feine Falten und Narben können so angeblich reduziert werden.