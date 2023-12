Til Schweiger: So will er seinen 60. Geburtstag verbringen

Feier auf Mallorca im kleinen Kreis

Am 19. Dezember wird der Schauspieler und Regisseur 60 Jahre alt. Diesen Ehrentag wolle er aber nicht so gross feiern wie seinen 50. – «den habe ich nämlich zweimal gefeiert: einmal im Winter und einmal im Sommer, jeweils mit derselben Belegschaft. Das waren zwei rauschende Feste, die kann man nicht toppen». Stattdessen verriet er in dem Interview: «Ich werde jetzt ganz klein auf Mallorca feiern, mit der Familie und ein paar Freunden. Und danach werde ich Weihnachten in Deutschland verbringen.» Seine Familie sei glücklich, dass es ihm wieder gut gehe. «Alle, die sich um mich Sorgen gemacht haben, tun das nicht mehr. Und das soll auch so bleiben», zieht er zum Ende seines turbulenten Jahres ein versöhnliches Fazit.