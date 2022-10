Til Schweiger über Drama um Rainer Schaller: «Wir sind alle geschockt»

Der Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger (58) zeigte sich in einer ersten Reaktion erschüttert aufgrund des Dramas um den McFit-Gründer Rainer Schaller (53). Gegenüber der «Bild am Sonntag» sagte Schweiger: «Wir sind alle so geschockt! Ich habe ihn geliebt wie einen Bruder.» Noch vor fünf Tagen hätte er mit Schaller telefoniert. Der verschollene Unternehmer habe ihm berichtet, dass er jetzt erstmal für fünf Wochen Familienurlaub in Südamerika mache.