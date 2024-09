Tilda Swinton und Julianne Moore: Beifall-Rekord in Venedig

Drama über zwei Freundinnen

Bei «The Room Next Door» handelt es sich um Almodóvars ersten Spielfilm in englischer Sprache. Moore spielt eine Bestsellerautorin namens Ingrid, die wieder in Kontakt mit ihrer ehemaligen Freundin Martha (Swinton) tritt. Die Kriegskorrespondentin ist schwerkrank und muss sich diversen Behandlungen unterziehen. Ihr Schicksal sorgt dafür, dass sich auch Ingrid zunehmend mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. In Deutschland wird das Drama am 24. Oktober in die Kinos kommen.