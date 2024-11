Till Lindemann: Arena-Tour durch Europa ab Oktober 2025

«Roh und komplett neu»

Die Tour werde «nicht nur musikalisch, sondern mit einem phänomenalen Bühnendesign auch ästhetisch Massstäbe setzen», heisst es in der Pressemitteilung. Der Startschuss fällt am 29. Oktober 2025 in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. Weitere «Meine Welt»–Stationen in Deutschland sind unter anderem in Frankfurt, München, Hamburg und Stuttgart. Fans, die Till Lindemann auf seiner Tour sehen möchten, können ab Montag, den 18. November, an den gängigen Vorverkaufsstellen auf ein Ticket hoffen.