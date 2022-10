Keine verfügbaren Veranstaltungsorte

Es sei geplant gewesen, «die Shows in so vielen Städten wie möglich in diesem kurzen Zeitraum zu präsentieren». Doch aufgrund «aller zuvor verschobenen Tourneen, während der Covid-Epidemie», habe sich das Vorhaben «als unmöglich erwiesen». Es würde schlicht an verfügbaren Veranstaltungsorten mangeln.