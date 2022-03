Till Lindemann sagt Russland-Konzerte ab

Viele Acts sagen Shows ab

Zahlreiche weitere Künstler und Bands, darunter Nick Cave (64), Iggy Pop (74), Green Day und Franz Ferdinand, hatten in den vergangenen Tagen ebenfalls Auftritte in Russland abgesagt. Cave und seine Band, The Bad Seeds, hatten am 1. März auf Twitter unter anderem erklärt: «Ukraine, wir stehen zu euch und zu all denen in Russland, die sich dieser brutalen Tat widersetzen, und wir beten, dass dieser Wahnsinn bald beendet wird.»