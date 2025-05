Till Reiners startet eigene Late-Night-Show

Nach seinem Erfolg mit «Happy Hour» bei 3sat wagt der Comedian Till Reiners (40) nun den Sprung ins ZDF–Hauptprogramm. Wie der Sender am Montag mitteilte, startet am Freitag, 20. Juni 2025, die neue Late–Night–Show «Till Tonight» mit dem Duisburger Komiker. Das Format läuft wöchentlich freitagabends um 23 Uhr im TV und ist bereits ab 20 Uhr in der ZDF–Mediathek und der ZDF–App verfügbar.