Tim Allen kehrt als Buzz Lightyear in «Toy Story 5» zurück

Kritik an Chris Evans' Synchronisation

Fans und Kritiker dürften sich über die Rückkehr von Tim Allen freuen. Das 2022 erschienene Spin-off «Lightyear» mit Chris Evans (41) in der Sprecherrolle wurde zum Flop - nicht zuletzt wegen Allens Abwesenheit. Die Schauspielerin Patricia Heaton (64) brachte die allgemeine Stimmung in einem Tweet auf den Punkt: «Disney/Pixar hat einen Riesenfehler gemacht, indem sie meinen Freund Tim Allen nicht besetzt haben. Tim Allen in der Rolle, die er erfunden hat, in der Rolle, die ihm gehört. Tim IST Buzz! Warum sollten sie diese kultige, geliebte Figur komplett kastrieren?»