Tim Bendzko: «Ich schäme mich nicht für meine Tränen»

Wie blicken Sie auf die Dreharbeiten zurück?

Bendzko: Die Zeit in Südafrika war auf vielen Ebenen intensiv. Musikalisch, weil man einfach jeden Tag mit so tollen Musikern zusammen war, die einem ein riesiges Spektrum an Musikstilen präsentierten, aber auch menschlich, weil wir so intensiv Zeit miteinander verbracht haben und dabei einfach wunderbare Freundschaften entstanden sind.