Tim Downie spielt in «Romeo und Julia»-Adaption mit

«Shakespeare wieder in Mode bringen»

In «All That Glitters» wird Shakespeares Werk von 1579 in die moderne Zeit übersetzt. Der Film handelt von Ryan (Grihault), der als Sohn des Direktors (Downie) an seiner Schule als Beleuchter für eine Aufführung von «Romeo und Julia» arbeitet. Er ist unsterblich in die Julia–Darstellerin verliebt und sehnt sich nach ihrer Nähe.