Tim Mälzer dankt Tim Raue für zehn Jahre «Kitchen Impossible»

Dank an Zuschauer und Team

Doch Tim Raue ist nicht der einzige, dem Tim Mälzer via Instagram dankte. So dachte er auch an die Zuschauer. «Danke euch allen für 10 Jahre zuschauen und die immer riesengrosse Begeisterung für Kitchen Impossible. Es war eine zehnte Staffel der Superlative», schrieb der TV–Gastgeber.