Tim Mälzer kündigt neue «Kitchen Impossible»-Staffel an

Allerdings sollen diese nicht am Produkt vorgenommen werden. «Wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt, dann höre ich auf», betonte Mälzer. Er habe noch nie erlebt, dass Einsparungsmassnahmen irgendwo funktioniert hätten, «ausser du hast vorher alles mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen, und das haben wir noch nie». Er habe bei «Kitchen Impossible» Angst, dass der Inhalt verloren gehe. Deshalb ziehe er auch den Hut vor Joko und Klaas, die ihre ebenfalls mit Reisen verbundene «Duell um die Welt»–Sendung nicht mehr «auf dem Niveau» machen konnten und das Format lieber beendeten, als es noch am Leben zu halten.