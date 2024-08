Tim Mälzer kündigte Edel-Job nach Dinner für britische Royals

Schockierende Schilderungen im NDR–Talk

In dem Talk mit den Moderatoren Aminata Belli (32) und Aurel Mertz (35) berichtet Mälzer von schockierenden Erlebnissen vor seinem grossen Durchbruch als Fernsehkoch und Restaurantbesitzer, die sich in den Neunzigerjahren abspielten. In dieser Zeit arbeitete er, nach seiner Ausbildung im Hamburger Hotel InterContinental, als Koch im noblen Hotel Ritz in London. Dass er den prestigeträchtigen Job nach relativ kurzer Zeit wieder hinschmiss, hatte seinen Schilderungen zufolge mit den unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu tun – und mit einem Dinner für die britischen Royals.