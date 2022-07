Tim Oliver Schultz: Ein Frauenheld zu sein, hat ihn «total gereizt»

Ihr Charakter Mads ist ein echter Frauenheld, wirkt dabei aber nicht unsympathisch. War es eine Herausforderung für Sie, ihn so darzustellen?

Tim Oliver Schultz: Es ist immer eine Herausforderung, Figuren menschlich, nachvollziehbar und ganz natürlich darzustellen. Trotz ihrer Aktionen, die man als Zuschauer befremdlich oder sogar richtig abstossend findet. Das ist meine Aufgabe als Schauspieler. Ich schaue mir dabei an, wo die Figur herkommt und was ich mit meiner eigenen Biografie füttern kann. Aber auch, was an ihr für mich total neu und herausfordernd ist.