Tim Raue: «Ich habe als Kind sehr selten warmes Essen gekriegt»

Für eine ideale und gesunde Ernährung gehören für Tim Raue in erster Linie auch saisonales und regionales Gemüse sowie natürlich auch seine geliebten Kräuter, wie er betont – aber wenig Fleisch: «Gemüse ist für mich mehr als gleichwertig.» Auch in seinen Restaurants habe er seit fünf Jahren schon ein veganes Menü – und es mache unheimlich viel Spass, damit zu arbeiten. «Die Schwierigkeit mit Gemüse und vor allen Dingen auch mit der veganen und vegetarischen Küche ist, dass wir in einer Gesellschaft gross geworden sind, in der Fleisch die höchste Wertschätzung hatte, weil es das Teuerste war.» Er selbst versuche, sich mindestens zwei bis drei Tage pro Woche vegan zu ernähren, «weil ich merke, dass ich an den Tagen danach leistungsfähiger bin».