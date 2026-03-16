Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen «Bachelors»

Sebastian Paul war schon einmal verlobt

Tim Reitz (35) stammt aus Köln und ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege– und Pädagogikbereich. In den vergangenen Jahren hat er sich vor allem auf die Arbeit konzentriert und will nun wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Er hofft auf eine unabhängige Frau: «Es geht nicht darum, sich zu brauchen, sondern sich ehrlich zu wollen.» Er möchte damit punkten, dass er zuhören und die richtigen Fragen stellen kann.