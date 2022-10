Tim Roths Sohn Cormac mit nur 25 Jahren an Krebs gestorben

Cormac Roth (1996-2022) ist tot. Der Sohn des britischen Schauspielers Tim Roth (61) ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das bestätigt seine Familie in einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin «Variety» vorliegt. Der Musiker sei bereits am 16. Oktober an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.