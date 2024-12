«Time»-Magazin kürt Donald Trump zur «Person des Jahres 2024»

«Politische Wiedergeburt ist beispiellos»

Auf dem Magazincover, das am Donnerstag enthüllt wurde, ist Trump in seinem klassischen Look, dunkelblauer Anzug und rote Krawatte, in die Ferne blickend abgebildet. Im dazugehörigen Profil über den 45. und baldigen 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten heisst es unter anderem: «Trumps politische Wiedergeburt ist beispiellos in der amerikanischen Geschichte. Seine erste Amtszeit endete in einer Schande: Seine Versuche, das Wahlergebnis von 2020 zu kippen, gipfelten in dem Angriff auf das US–Kapitol. Als er Ende 2022 inmitten mehrerer strafrechtlicher Ermittlungen seine Kandidatur ankündigte, wurde er von den meisten Parteifunktionären gemieden.»