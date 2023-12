«Time»-Magazin kürt Taylor Swift zur «Person des Jahres 2023»

Im Gespräch mit dem «Time»–Magazin redet sie auch offen über ihre aktuelle Beziehung: «Alles fing damit an, als Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast auf die Palme brachte, was ich verdammt cool fand», erzählt sie. Danach hätten sie angefangen, Zeit zusammen zu verbringen. «Wir hatten also viel Zeit, in der niemand etwas wusste, wofür ich sehr dankbar bin, denn so konnten wir uns kennenlernen. Als ich zu diesem ersten Spiel ging, waren wir schon ein Paar.» Sie habe nichts zu verbergen. «Wir sind einfach stolz aufeinander.»