Timo Baumgartl: Nach seiner Krebsdiagnose half reden - und lachen

Darum ging es auch bei Ihrem Besuch vor wenigen Tagen beim Training vom FC Viktoria 1889 Berlin?

Baumgartl: Ja, Gillette unterstützt das Projekt «Ahead of the Game» der Movember Stiftung, das unter anderem jungen Sportlern und Trainern ein Verständnis für physische und psychische Gesundheit vermitteln soll. In Deutschland gibt es das Projekt bisher so noch nicht und unser Besuch bei Viktoria war sozusagen ein erster Kick–off dafür.