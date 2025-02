Timothée Chalamet auf Oscar-Kurs: Knackt er Adrien Brodys Rekord?

Dazwischen liegt ein Karriereaufstieg der Superlative: Seinen Durchbruch hatte er 2017 mit dem Sommer–Italien–Drama «Call Me by Your Name», in dem er als junger Mann mit erwachender Sexualität das Publikum und die Academy gleichermassen verführte. Danach bewies er mit Rollen wie dem drogenabhängigen Sohn in «Beautiful Boy» und Paul Atreides in «Dune», dass er mehr ist als Hollywoods nächster Teenieschwarm. Auch Greta Gerwig (41), Woody Allen (89), Wes Anderson (55) und Netflix («Don't Look Up») sicherten sich seine Präsenz. Spätestens mit «Wonka» wurde er zum Blockbuster–Garanten.