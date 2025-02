Timothée Chalamet äussert sich in Berlin zur politischen Lage

Bevor am Freitagabend sein neuer Film «Like A Complete Unknown» Deutschlandpremiere feiert, gab der «Dune»–Star am Nachmittag trotz der Eiseskälte geduldig Autogramme und machte Fotos mit seinen Fans am Potsdamer Platz, bevor er in einer Pressekonferenz internationalen Journalisten Rede und Antwort stand.