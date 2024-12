Timothée Chalamet ist kaum wiederzuerkennen

Das Biopic «A Complete Unknown» beruht auf dem Buch «Dylan Goes Electric» von Elijah Wald aus dem Jahr 2015. «Es ist eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 60er–Jahren, die zum Fiasko in Newport führten», beschreibt Dylan den Inhalt des Buches und des Films. Auf dem Newport Folkfestival 1965 hatte Bob Dylan die Fans und Folk–Welt schockiert, in dem er für das Publikum völlig überraschend unter anderem mit einer elektronischen Gitarre auftrat.