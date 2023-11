Timothée Chalamet: Kein Rat von Fast-Schwiegervater Johnny Depp

Von 1971er Version beeinflusst

Mehr Einfluss auf seine Rollendarstellung könnte jedoch eine andere Version des Films gehabt haben: Die Musical–Adaption von 1971 mit Komiker und Schauspieler Gene Wilder (1933–2016) in der Hauptrolle: «Durch meine Mom bin ich mit diesem Film praktisch aufgewachsen.» Das 1964 erschienene Kinderbuch erzählt die Geschichte des kleinen Charlie Bucket, der in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Eines Tages lässt Willy Wonka, der geheimnisvolle Besitzer der Schokoladenfabrik verlauten, dass er in fünf Tafeln goldene Tickets versteckt habe. Die Finder dürfen exklusiv seine Fabrik besichtigen. Charlie erhält schliesslich Eintritt in Wonkas Wunderwelt.