Timothée Chalamet macht Kylie Jenner eine süsse Liebeserklärung

Timothée Chalamet: «Ohne dich hätte ich das nicht geschafft»

Der Schauspieler nahm am Sonntagabend in Santa Monica den Kritikerpreis für seine Leistung im Film «Marty Supreme» entgegen. In seiner Rede gestand er, nervös zu sein und bedankte sich zunächst bei seinem Team, dem Regisseur des Films – Josh Safdie – sowie den Mitnominierten Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Joel Edgerton und Wagner Moura. Dann sagte der 30–Jährige, wie unter anderem «Page Six» berichtete: «Zum Schluss möchte ich mich bei meiner Partnerin bedanken, mit der ich seit drei Jahren zusammen bin. Danke für unsere gemeinsame Basis. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke von ganzem Herzen.»