Timothée Chalamet macht Kylie Jenner eine süsse Liebeserklärung

Timothée Chalamet (30) hat seiner Partnerin Kylie Jenner (28) öffentlich seine Liebe gestanden, nachdem er bei den Critics Choice Awards als bester Schauspieler ausgezeichnet worden ist.
Timothée Chalamet: «Ohne dich hätte ich das nicht geschafft»
Der Schauspieler nahm am Sonntagabend in Santa Monica den Kritikerpreis für seine Leistung im Film «Marty Supreme» entgegen. In seiner Rede gestand er, nervös zu sein und bedankte sich zunächst bei seinem Team, dem Regisseur des Films – Josh Safdie – sowie den Mitnominierten Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Joel Edgerton und Wagner Moura. Dann sagte der 30–Jährige, wie unter anderem «Page Six» berichtete: «Zum Schluss möchte ich mich bei meiner Partnerin bedanken, mit der ich seit drei Jahren zusammen bin. Danke für unsere gemeinsame Basis. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke von ganzem Herzen.»
Dabei deutete er auf Kylie Jenner, die aus dem Publikum heraus mit ihren Lippen stumm ein «Ich liebe dich auch» formte. Bereits zuvor gab es eine süsse Szene zwischen dem Paar: Die beiden tauschten einen Kuss aus, als Chalamet als Gewinner verkündet wurde.
Damit dürften die Spekulationen um eine Beziehungskrise wohl endgültig verstummen, die vor einigen Wochen in den US–Medien aufgekommen waren. Bereits Anfang Dezember legten Chalamet und Jenner einen innigen Auftritt bei der «Marty Supreme»–Premiere in Los Angeles hin. Sie erschienen in einem orangefarbenen Partnerlook, umarmten sich und strahlten sich an.
Erster offizieller Auftritt im Mai 2025
Das Paar wurde erstmals Anfang 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Ihr Pärchen–Debüt bei einer Veranstaltung gaben sie aber erst am 7. Mai 2025 bei den 70. David Di Donatello Awards in Rom, wo der Schauspieler mit dem bedeutendsten italienischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Chalamet wurde 2025 auch zum ersten Mal öffentlich in die Weihnachtsfeierlichkeiten des Jenner/Kardashian–Clans einbezogen. Auf dem Lebkuchenhaus der Familie stand neben den anderen Namen auch seiner.
Vor den Critics Choice Awards besuchte das Paar bereits am Samstagabend das Palm Springs International Film Festival und wurde dort ebenfalls küssend gesehen. Für den Anlass hatte die Unternehmerin ein orangefarbenes Paillettenkleid von Ludovic de Saint Sernin gewählt. Unter ihrem entsprechenden Instagram–Posting hinterliess Chalamet mehrere orangefarbene Herz–Emojis. Es war das erste Mal, dass der Schauspieler einen ihrer Social–Media–Beiträge kommentiert hat.