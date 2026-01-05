Timothée Chalamet und Kylie Jenner: «Hacks»-Stars kopieren ihren Look

«Einfach Sachen von Freunden geliehen»

Auffällige Looks, die die Schauspieler Meg Stalter und Paul W. Downs nun aufgriffen. Sie erklärten, dass sie so beschäftigt gewesen seien, dass sie bei ihren Outfits kurzfristig kreativ werden mussten. «Wir haben die fünfte Staffel von ‹Hacks› gedreht und hatten nicht viel Zeit zum Shoppen oder Ausleihen, also haben wir uns einfach Sachen von Freunden geliehen», witzelte Downs im Interview mit dem «Hollywood Reporter». «Meine beste Freundin – ich nenne jetzt keine Namen – hat mir dieses Kleid geliehen. Es sitzt wie angegossen», ergänzte Stalter und scherzte, Jenner hätte ihr den Look selbst gegeben. Ihr Kollege Downs fügte hinzu: «Es passte wirklich perfekt. Das ist das Schöne daran: Wenn man Freundinnen mit der gleichen Grösse hat, macht das das Leben einfacher.»