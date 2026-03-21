Timothy Dalton wird 80: Unterschätzter James Bond

Gäbe es nicht den australischen Bond–Darsteller George Lazenby (86), der nur einmal 1969 in «James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät» zu 007 wurde, wäre der Brite Timothy Dalton (80) der Schauspieler mit den wenigsten Einsätzen als Doppelnull–Agent. Nur zwei Mal, in «Der Hauch des Todes» von 1987 und dem zwei Jahre später erschienenen, ganz wunderbar betitelten «Lizenz zum Töten», wurde er zu Bond. Und doch drückte er der Rolle seinen ganz eigenen, im Rückblick geradezu visionären Stempel auf. Aber der Reihe nach.