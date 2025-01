Timur Ülker schickte ihm Dickpic: Hat Bill Kaulitz das Foto noch?

Bei Instagram hat Bill Kaulitz zumindest auf den Dschungel–Tratsch reagiert. Zu einem Post des offiziellen Dschungelcamp–Accounts, der entweder «Jürgens weltberühmte Statue oder Timurs Pic an Bill Kalitz» zeigen soll, schrieb der Account in einer Instagram Story: «Sag mal Bill, hast du das Dickpic noch? Wir fragen für 'ne Freundin.» Kaulitz antwortete darauf in seiner Story: «Klar, slide ich gleich in eure DM.»