Tina Knowles: Beyoncés Mutter enthüllt Brustkrebs-Kampf

Im Juli letzten Jahres wurde Tina Knowles demnach vollkommen überrumpelt, als die Ärzte in ihrer linken Brust Krebs im Stadium 1 entdeckten. Die Schockdiagnose erhielt die 71–Jährige kurz nachdem sie und Beyoncé ihre Haarpflegelinie Cécred auf den Markt gebracht hatten und während ihrer finalen Arbeit an ihrem Buch (erscheint am 25. April auf deutsch). «Ich habe mit mir gerungen, ob ich diese Reise [in dem Buch] teilen sollte, weil es sehr privat ist. Aber ich habe mich dazu entschlossen, weil ich glaube, dass andere Frauen viel daraus lernen können», sagt sie und möchte damit an lebensrettende Vorsorgeuntersuchungen und Mammografien erinnern.