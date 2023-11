Tina Knowles: Tochter Beyoncé kann backstage «wirklich fies» sein

Parallelen zu Beyoncé–Hit «Flaws and All»

Diese Szenen erinnerten sie an Beyoncés Song «Flaws and All», in dem es ins Deutsche übersetzt unter anderem heisst: «Am Morgen bin ich ein Zugunglück / Am Nachmittag bin ich eine Zicke / von jetzt auf gleich–ohne eine Warnung / Kann ich dir gegenüber wirklich gemein sein». Allerdings läuft der Liedtext schliesslich auf ein positives Fazit hinaus: «Du akzeptierst mich und meine ganzen Makel /Und genau deswegen liebe ich dich».