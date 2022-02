Tina Ruland: Aktion von Eric Stehfest war für sie «total legitim»

Nach Tara Tabitha (28) und Jasmin Herren (43) hat es sich für Tina Ruland (55) in der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (auch via RTL+) ausgedschungelt. Die Schauspielerin muss Südafrika nach Tag elf verlassen. Enttäuscht sei sie deswegen nicht, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät. Ausserdem spricht sie über die Prüfungsverweigerung von Mitcamper Eric Stehfest (32), die in den vergangenen zwei Tagen für Aufruhr im Camp gesorgt hat. Und sie schwärmt von einem alten Schauspielkollegen, der sie auf Instagram mit liebevollen Worten unterstützt hat.