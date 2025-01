Tina Ruland über Alkohol-Abstinenz: «Trinke keinen Tropfen mehr»

Für die TV–Doku «Alkohol Detox – Die Challenge», die am 13. und 14. Januar im NDR zu sehen ist, verzichtete sie zunächst auf das in Deutschland so beliebte Genussmittel. Nach vier Wochen ohne Alkohol blieb Ruland im Anschluss auch weiterhin abstinent. Dadurch fühle sie sich «klarer und wacher! Definitiv schlafe ich deutlich besser, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Zudem halte ich auf Partys länger durch.»