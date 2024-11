Tina Turner: Darum ist die Sängerin Kult in Köln

In ihrem Kondolenzschreiben deutete die Oberbürgermeisterin der rheinischen Frohsinnsmetropole nicht nur ihre persönliche Betroffenheit, sondern auch den besonderen Status an, den Tina Turner bis heute in der Stadt geniesst. Als die Sängerin 1986 zu ihrem neuen Freund Erwin Bach (68) nach Köln zog, waren die Kölner aus dem Häuschen und gemeindeten sie umgehend voller Stolz als «Kölschen Weltstar» ein. In Köln wurde sie mit offenen Armen empfangen – und gab sich in den acht Jahren, in denen sie dort lebte, als nahbare Künstlerin ohne Star–Allüren.