Tina Turner: Das machte sie zum Role Model und zur Stilikone

Mega-Comeback in den Achtzigerjahren

Fortan achtete die Sängerin genau darauf, sich nicht mehr in Abhängigkeiten zu begeben und machte bis zu ihrem Lebensende konsequent ihr eigenes Ding. Nur wenige Jahre später hatte sie sich aus eigener Kraft wieder ganz nach oben gearbeitet. Mit ihrem Album «Private Dancer» gelang ihr ein triumphales Comeback, das allein in den USA fünffach mit Platin ausgezeichnet wurde. Die gesamten Achtzigerjahre über folgte dann mit Songs wie «What‹s Love Got to Do with It», «We Don›t Need Another Hero» oder «Typical Male» ein Welthit auf den nächsten. In den Neunzigern liess sie es ein wenig ruhiger angehen, trat aber immer wieder mit Highlights wie dem Titellied zu dem James-Bond-Film «GoldenEye» (1995) und regelmässigen Tourneen in Erscheinung.