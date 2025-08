Tina Turners Witwer Erwin Bach ist wieder vergeben

Erwin Bach und Tina Turner waren seit Mitte der 1980er Jahre ein Paar und ab 2013 bis zu ihrem Tod 2023 verheiratet. Die beiden lernten sich in Köln kennen, wo Tina Turner lebte und Erwin Bach in der Musikindustrie tätig war. 1994 zogen sie gemeinsam in die Schweiz. Tina Turner beschrieb ihre Beziehung als Liebe auf den ersten Blick und als ihre einzige wahre Ehe. Trotz Tinas gesundheitlicher Rückschläge in den letzten Jahren, unter anderem Darmkrebs und einer Nierentransplantation mit Erwin Bach als Spender, blieben sie stets skandalfrei und eng verbunden.