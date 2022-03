«Tiny Tina's Wonderlands»: Was die Figur mit Lisa Simpson zu tun hat

Als Spielleiterin führte die überdrehte Tina darin durch Abenteuer im fiktiven Pen-and-Paper-Rollenspiel «Bunkers & Badasses». Daran knüpfen die Entwickler Gearbox Software sowie der Publisher 2K an und veröffentlichen am 25. März das «Borderlands»-Spin-off «Tiny Tina's Wonderlands» für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Und das Videospiel hat auch eine unerwartete Verbindung zu den «Simpsons».