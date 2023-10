«Titanic»-Kostüm und «Star Wars»-Helm werden versteigert

Eines der diesjährigen Highlights ist zweifelsohne der originale «Star Wars»–Helm von Schauspieler Anthony Daniels (77), der diesen für seine Rolle des humanoiden Roboters C–3PO in «Krieg der Sterne» aus dem Jahr 1977 trug. Allein der C–3PO–Kopf geht mit einem Schätzwert von rund 1,14 Millionen Euro an den Start. Daniels verkauft zudem noch weitere «Star Wars»–Erinnerungsstücke. So seien auch Hände und Füsse zu ersteigern, heisst es weiter. Darüber hinaus würde sogar Original–Drehbücher mit Daniels Notizen angeboten.