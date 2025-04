Toast und Tee: CSU-Chef Markus Söder erholt sich von Magen-Darm-Infekt

CSU–Chef Markus Söder (58) hat den Magen–Darm–Infekt, der ihn auf seiner Reise in Indien ausser Gefecht gesetzt hatte, offenbar überstanden. Via Instagram gibt der bayerische Ministerpräsident am Dienstag persönlich Entwarnung. «#söderisst heute nur Toast und trinkt Tee. Denn gestern hat es mich ziemlich erwischt», teilt er mit und postet dazu ein Foto, das eine Tasse Tee und eine Scheibe Toastbrot zeigt.