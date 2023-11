Toasted-Skin-Syndrom: So können Wärmflaschen der Haut schaden

Was ist das Toasted–Skin–Syndrom?

Beim Toasted–Skin–Syndrom handelt es sich nicht – wie der Name vermuten lässt – um eine Verbrennung oder «Röstung» der Haut, sondern um einen netzförmigen rotbraunen Hautausschlag. Er entsteht, wenn länger andauernde oder wiederholte Wärmeeinwirkung Schäden an den oberflächlichen Blutgefässen verursacht. Dadurch treten Erythrozyten aus. Deren Abbauprodukte lagern sich ebenso wie freigesetztes Melanin in der Haut ab – es kommt zur Hyperpigmentierung. Die Haut rötet sich.