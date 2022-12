Tobey Maguire mit Tochter Ruby auf dem roten Teppich

Am Donnerstagabend, den 15. Dezember, wurde die Film-Premiere von «Babylon - Rausch der Ekstase» in Los Angeles gefeiert. Hauptdarsteller Tobey Maguire (47) hatte eine besondere Dame an seiner Seite. Der «Spider-Man»-Schauspieler besuchte den roten Teppich gemeinsam mit seiner Tochter Ruby Sweetheart (16). Während Maguire sich mit einem lässigen Stoppelbart zeigte, war bei Ruby eher Retro-Schick angesagt.