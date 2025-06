Tobey Maguire wird 50: Mehr als nur «Spider-Man»

Bis heute gilt «Spider–Man» als Maguires ikonischste Rolle – und das, obwohl er die gleichnamigen Comics nie gelesen hatte. «Aber dieser Charakter war einfach so vielschichtig, und die Begeisterung von Regisseur Sam Raimi war so ansteckend, dass ich einfach mitmachen wollte», verriet Maguire später im Interview mit dem «Spiegel». Er selbst könne sich zudem gut mit seiner Kultrolle identifizieren: «Spider–Man muss erwachsen werden und für sein Leben und seine Handlungen Verantwortung übernehmen. Die Vorgeschichte von Peter Parker hat mich zudem ein bisschen an meine eigene Jugend erinnert.» 2021 überraschte Maguire die Fans übrigens mit einem Comeback: In «Spider–Man: No Way Home» trat er gemeinsam mit seinen «Spider–Man»–Kollegen Andrew Garfield (41) und Tom Holland (29) erneut in seiner Paraderolle auf.