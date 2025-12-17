Tobias Krell alias «Checker Tobi» ist Vater geworden

Moderator Tobias Krell (39), der seit 2013 in der KiKa–Serie «Checker Tobi» die Welt kindgerecht erklärt, ist Vater geworden. Im N–JOY–Podcast «Deutschland3000 mit Eva Schulz» hat er über seine neue private Aufgabe gesprochen.
«Neue Art von Verantwortung»
«Ich bin kürzlich Vater geworden, vor nicht allzu langer Zeit», verrät Krell im Gespräch. Und das hat für den Fernsehstar einiges verändert: «Es ist glaube ich eine neue Art von Verantwortung, die ich spüre oder so eine neue Art von Sorge für ein anderes Wesen. Ich würde das nicht mit erwachsen werden oder so gleichsetzen, sondern es ist einfach lebensverändernd natürlich.»
Als frischgebackener Vater beginne er nun sogar zu verstehen, warum manche Eltern unbedingt ein Foto von ihm machen wollen. «Es passiert mir immer wieder, ich werde sehr oft angesprochen und dann ist sofort das Handy da und es wird gar nicht gefragt. Leute kamen schon in mein Auto rein.» Das habe ihn oft irritiert. Dennoch stellt er sich als Vater wohl anders vor. Er habe «eine grosse Liste von Dingen, wie ich nicht sein will».
Trotz Spott blieb er seiner Leidenschaft treu
Der 39–Jährige, der den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Wissen vermittelt, gibt normalerweise wenig Privates preis. Im Gespräch mit Eva Schulz sprach er nun nicht nur über das Vatersein, sondern erzählte auch, dass er 18 Jahre lang geturnt habe. Dafür sei er jedoch von Gleichaltrigen beleidigt worden. «Mit 13 ist Turnen kein cooler Sport mehr.» Er habe sein Hobby dennoch weiter verfolgt. «Ich glaube, dass das tatsächlich eine grosse Lektion in meinem Leben war, dass ich halt bei mir und bei meiner Leidenschaft geblieben bin.»
Am Montag erhält er den Bayerischen Verfassungsorden
Demnächst stehen für den gebürtigen Mainzer noch einige spannende Termine an: Am 22. Dezember wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner ihn sowie Schauspieler Florian David Fitz (51) in einem Nachholtermin mit dem Bayerischen Verfassungsorden 2025 auszeichnen. Krell wird für «seine innovative Wissensvermittlung im Kinderfernsehen sowie sein Engagement für Umweltschutz und soziale Themen» geehrt. Am 1. Januar kann er dann seinen 40. Geburtstag feiern. Und am 8. Januar startet sein dritter Kinofilm «Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde».