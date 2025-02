Tobias Moretti: «Ich bin ein gut geerdeter Mensch»

Die Dreharbeiten zu «Steirermord» fanden in der Steiermark statt, einer Region mit atemberaubender Natur. Wie erleben Sie solche Kulissen?

Moretti: Auf jeden Fall nicht als «Kulisse». Es gehört zu den Privilegien unseres Berufs, dass man immer wieder eine Weile in den unterschiedlichsten Regionen arbeiten kann. Es ist ja was ganz anderes, ob man eine Gegend als Tourist bereist oder dort etwas zu tun hat, den Menschen kommt man jedenfalls sehr viel näher bei der Arbeit. Auch nach so vielen Jahren und so vielen Orten und Drehorten bin ich immer wieder fasziniert von der Vielfalt Österreichs. In Deutschland geht es mir auch manchmal so; es war ebenso besonders, während der «Deutschstunde» auf friesischen Inseln zu drehen, wo man abends nicht weiss, ob man morgens mit dem Boot wegkommt.