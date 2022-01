Toby Gad: «Silbereisen ist ein sehr ehrlicher und lustiger Mensch»

Was ist Ihnen bei den «DSDS»-Teilnehmern wichtig?

Gad: Mir ist bei den «DSDS»-Teilnehmerinnen und Teilnehmern wichtig, dass sie authentisch sind, dass sie ein echtes Talent haben, sich in der Musik zu finden. Und dass die Musik nicht etwas ist, was sie machen wollen, weil es andere machen, sondern dass sie es machen, weil es in ihnen drinsteckt und sie nicht anders können. Das sind die Besten. Wenn jemand auf der Bühne steht, vorsingt und sich und seinen Halt in der Musik findet. Das sind die Talente, die ich am besten finde. Wenn man ihnen zusieht, diese innere Ruhe in den Talenten findet und so sein möchte wie dieses Talent. Und auch, wenn man ihnen jedes Wort glaubt, das sie singen, dass der Text verinnerlicht wird und sich so anfühlt, als ob er aus dem Leben der Künstler und Künstlerinnen kommt. Und natürlich muss auch Talent fürs Singen da sein, aber das wissen wir ja schon. Auch schön, wenn die Talente etwas Eigenes haben, was man sonst in der Popwelt noch nicht so gehört hat. Wenn das eine Stimme ist, die Wiedererkennungswert hat und dass sie auch Spass dabei haben. Dass es etwas ist, was sie sehr gerne machen wollen und sich so der Welt mitteilen wollen, durch Lieder.